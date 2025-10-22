На черговий російський терор відреагував президент України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Пошкодження значні, – Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області

Як відреагував Зеленський на обстріл України?

Президент Зеленський повідомив, що в ніч проти 22 жовтня російська армія завдала масштабних ударів по Україні. Під прицілом опинилися Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області.

Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки,

– повідомив Зеленський.

У кількох містах спалахнули пожежі, зокрема в Запоріжжі та Києві. Відомо про понад 20 постраждалих, серед них діти. Шістьох людей, включно з двома дітьми, вбила цієї ночі Росія.

Кадри нічного терору України: дивіться відео

Лідер України наголосив, що Росія продовжує терор мирного населення та інфраструктури, бо не відчуває достатнього міжнародного тиску.

Зеленський закликав партнерів ухвалити новий санкційний пакет ЄС та посилити тиск з боку США і країн G7.

Крім того, президент України подякував державам, які допомагають засобами ППО, ракетами та далекобійним озброєнням. Він підкреслив, що така підтримка рятує життя й наближає завершення війни.

"Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", – додав президент Зеленський.

Які наслідки в областях?