Там ворог завдав удару по енергетичному об’єкту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Які наслідки атаки на Одещину?
За даними ДТЕК, енергетики перепід'єднали обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо. Завдяки цьому вдалося повернути світло до 14 200 родин.
Однак пошкодження значні, тому ремонт потребуватиме часу.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
Внаслідок нічної та ранкової масованої атаки росіян по Україні, за розпорядженням НЕК "Укренерго", на Сумщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині та Харківщині ввели графіки аварійних відключень (ГАВ). На Київщині та Дніпропетровщині також діють екстрені відключення електроенергії.
Наслідки атаки почали ліквідовувати енергетики там, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло для всіх споживачів. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежити за змінами можна на сторінках обленерго вашого регіону.