Там враг нанес удар по энергетическому объекту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какие последствия атаки в Одесской области?

По данным ДТЭК, энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно. Благодаря этому удалось вернуть свет в 14 200 семей.

Однако повреждения значительные, поэтому ремонт потребует времени.

Какова ситуация со светом в Украине?