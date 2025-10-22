Там враг нанес удар по энергетическому объекту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какие последствия атаки в Одесской области?
По данным ДТЭК, энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно. Благодаря этому удалось вернуть свет в 14 200 семей.
Однако повреждения значительные, поэтому ремонт потребует времени.
Какова ситуация со светом в Украине?
Вследствие ночной и утренней массированной атаки россиян по Украине, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", на Сумщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкащине и Харьковщине ввели графики аварийных отключений (ГАО). В Киевской и Днепропетровской областях также действуют экстренные отключения электроэнергии.
Последствия атаки начали ликвидировать энергетики там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть свет для всех потребителей. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следить за изменениями можно на страницах облэнерго вашего региона.