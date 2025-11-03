Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента и телеграм-канал Рустема Умерова.

Как изменили СНБО и что это даст?

Указ Зеленского №816/2025 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" предусматривает определенные изменения для СНБО. Он вступает в силу с 3 ноября.

Президент утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО – 252 штатные единицы. Таким образом, она выросла, ведь раньше их было 237.

Также утверждена структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

первые заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

руководитель Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;

первый заместитель руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;

заместители руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;

служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

служба руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;

служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

Департамент внутренней безопасности;

Департамент массовой информации;

Департамент по вопросам военной безопасности, мобилизации и территориальной безопасности;

Департамент по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;

Департамент по вопросам информационной безопасности и киберзащиты;

Служба обеспечения Главного ситуационного центра Украины и развития информационных технологий;

Департамент по вопросам внешней безопасности и разведки;

Департамент по вопросам стратегического диалога и послевоенного урегулирования;

Департамент по вопросам экономической, финансовой безопасности и по вопросам санкций;

Департамент по вопросам критической инфраструктуры и энергетической безопасности;

Департамент по вопросам государственной и общественной безопасности;

Департамент по вопросам гуманитарной безопасности и координации кризисного реагирования;

Департамент по вопросам международного сотрудничества;

служба бухгалтерского учета и финансового обеспечения;

служба организационного и документального обеспечения;

административно-хозяйственная служба;

служба управления персоналом;

юридическая служба;

служба режимно-секретной работы;

главный государственный аудитор;

главный специалист по внутреннему контролю.

Интересно! С 14 октября первым заместителем секретаря СНБО является Евгений Острянский. Он офицер с более чем 30-летним опытом военной службы, специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении.

Это решение не только об организационных изменениях. Это – об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат,

– прокомментировал Рустем Умеров.

Он пояснил, что государство меняет подход: должно быть меньше бюрократии и больше системности, скорости и ответственности.

"Все решения, принимаемые в секторе безопасности и обороны, должны не только быть согласованы, но и выполнены", – акцентировал чиновник.

Новая структура СНБО будет сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности: война и победа, развитие оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасность и информационная политика, экономическая и энергетическая безопасность, внешняя и внутренняя безопасность.

