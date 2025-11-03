Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента и телеграм-канал Рустема Умерова.
Как изменили СНБО и что это даст?
Указ Зеленского №816/2025 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" предусматривает определенные изменения для СНБО. Он вступает в силу с 3 ноября.
Президент утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО – 252 штатные единицы. Таким образом, она выросла, ведь раньше их было 237.
Также утверждена структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- первые заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- заместители секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- руководитель Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- первый заместитель руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- заместители руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- служба руководителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Департамент внутренней безопасности;
- Департамент массовой информации;
- Департамент по вопросам военной безопасности, мобилизации и территориальной безопасности;
- Департамент по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и экспортного контроля;
- Департамент по вопросам информационной безопасности и киберзащиты;
- Служба обеспечения Главного ситуационного центра Украины и развития информационных технологий;
- Департамент по вопросам внешней безопасности и разведки;
- Департамент по вопросам стратегического диалога и послевоенного урегулирования;
- Департамент по вопросам экономической, финансовой безопасности и по вопросам санкций;
- Департамент по вопросам критической инфраструктуры и энергетической безопасности;
- Департамент по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Департамент по вопросам гуманитарной безопасности и координации кризисного реагирования;
- Департамент по вопросам международного сотрудничества;
- служба бухгалтерского учета и финансового обеспечения;
- служба организационного и документального обеспечения;
- административно-хозяйственная служба;
- служба управления персоналом;
- юридическая служба;
- служба режимно-секретной работы;
- главный государственный аудитор;
- главный специалист по внутреннему контролю.
Интересно! С 14 октября первым заместителем секретаря СНБО является Евгений Острянский. Он офицер с более чем 30-летним опытом военной службы, специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении.
Это решение не только об организационных изменениях. Это – об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат,
– прокомментировал Рустем Умеров.
Он пояснил, что государство меняет подход: должно быть меньше бюрократии и больше системности, скорости и ответственности.
"Все решения, принимаемые в секторе безопасности и обороны, должны не только быть согласованы, но и выполнены", – акцентировал чиновник.
Новая структура СНБО будет сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности: война и победа, развитие оборонно-промышленного комплекса, кибербезопасность и информационная политика, экономическая и энергетическая безопасность, внешняя и внутренняя безопасность.
