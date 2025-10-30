Какие риски для России?

Последние заявления Трампа свидетельствуют, что Китай и США, похоже, решили больше не воевать между собой, а зарабатывать вместе. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

По его мнению, это может стать сокрушительным ударом для России.

Трамп и Си Цзиньпин подписывают однолетнее торговое соглашение о редкоземельных металлах и снижении пошлин, а параллельно говорят о "совместном завершении войны в Украине". В переводе дипломатии это означает – Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону,

– отметил Коваленко.

Руководитель ЦПИ СНБО объяснил, что Москва имела козыри в отношениях с Китаем – дешевые ресурсы. Однако после договоренностей Трампа и Си они "сгорели в один день".

Ведь Трамп прямо сказал, что будет работать вместе с китайским лидером, чтобы остановить войну в Украяне. А Си заявил, что программа Трампа "Сделаем Америку снова великой" является общей целью и возрождением Китая.

Они не враги – они партнеры. И это для Москвы – катастрофа,

– отметил Коваленко.

Он добавил, что реальные договоренности о том, каким будет миропорядок в будущем приняли без Москвы. Китай получил стимул вести торговлю с Соединенными Штатами вместо того, чтобы поддерживать войну Путина.

Важно! Как говорит Коваленко Россия рискует остаться за пределами цивилизованного мира, если Вашингтон и Пекин будут сотрудничать вместе. Москва может быть только сырьевым придатком в таком случае, и то лишь ситуативным.

О чем договорились США и Китай?

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, после чего объявил о новых тарифах для Китая и другие торговые договоренности.

Мы имели действительно исключительную встречу, где приняли немало важных решений,

– рассказал Трамп на борту Air Force One.

В частности, США согласились уменьшить тарифы на фентанил для Китая з 20% до 10%.

Общий тариф на китайские товары для Соединенных Штатов снизят з 57% до 47%.

Кроме того, Китай, по словам президента США, согласился не вводить контроль за экспортом редкоземельных металлов, критически важных для производства технологий. Будет действовать соглашение год с автоматическим продлением.

Что известно об отношениях Китая и России?