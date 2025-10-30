Какие риски для России?
Последние заявления Трампа свидетельствуют, что Китай и США, похоже, решили больше не воевать между собой, а зарабатывать вместе. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал.
По его мнению, это может стать сокрушительным ударом для России.
Трамп и Си Цзиньпин подписывают однолетнее торговое соглашение о редкоземельных металлах и снижении пошлин, а параллельно говорят о "совместном завершении войны в Украине". В переводе дипломатии это означает – Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону,
– отметил Коваленко.
Руководитель ЦПИ СНБО объяснил, что Москва имела козыри в отношениях с Китаем – дешевые ресурсы. Однако после договоренностей Трампа и Си они "сгорели в один день".
Ведь Трамп прямо сказал, что будет работать вместе с китайским лидером, чтобы остановить войну в Украяне. А Си заявил, что программа Трампа "Сделаем Америку снова великой" является общей целью и возрождением Китая.
Они не враги – они партнеры. И это для Москвы – катастрофа,
– отметил Коваленко.
Он добавил, что реальные договоренности о том, каким будет миропорядок в будущем приняли без Москвы. Китай получил стимул вести торговлю с Соединенными Штатами вместо того, чтобы поддерживать войну Путина.
Важно! Как говорит Коваленко Россия рискует остаться за пределами цивилизованного мира, если Вашингтон и Пекин будут сотрудничать вместе. Москва может быть только сырьевым придатком в таком случае, и то лишь ситуативным.
О чем договорились США и Китай?
Напомним, что президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, после чего объявил о новых тарифах для Китая и другие торговые договоренности.
Мы имели действительно исключительную встречу, где приняли немало важных решений,
– рассказал Трамп на борту Air Force One.
- В частности, США согласились уменьшить тарифы на фентанил для Китая з 20% до 10%.
- Общий тариф на китайские товары для Соединенных Штатов снизят з 57% до 47%.
Кроме того, Китай, по словам президента США, согласился не вводить контроль за экспортом редкоземельных металлов, критически важных для производства технологий. Будет действовать соглашение год с автоматическим продлением.
Что известно об отношениях Китая и России?
До сих пор Китай оставался ключевым экономическим партнером России, даже несмотря на отсутствие открытой военной поддержки. Пекин постепенно наращивает поставки товаров двойного назначения, которые могут использоваться в производстве оружия.
В частности, в последнее время существенно выросли объемы поставок комплектующих для дронов – волоконно-оптических кабелей, литий-ионных батарей и других компонентов. Это позволило российским предприятиям увеличить собственные производственные мощности для изготовления беспилотников.
Кроме того, украинская разведка неоднократно фиксировала полеты китайских спутников над территорией Украины. Наблюдение велось за стратегически важными объектами, в частности энергетической инфраструктурой и подстанциями атомных электростанций. По данным разведки, Китай передает России эти спутниковые данные.