В сборах резервистов нет ничего необычного. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, что такие сборы происходят постоянно по определенным причинам.
"Это информационный сигнал, который он закладывал, к сожалению, не без помощи российской дезинформационной инфраструктуры. Понесли как в Украину, так и на Запад. На самом деле ничего необычного нет. Там сборы происходят постоянно", – сказал он.
Как Россия вербует резервистов?
Андрей Коваленко отметил, что на таких сборах резервистов пытаются завербовать личный состав на заключение контрактов. Их предлагают как призывникам, так и резервистам. Ведь потери российской армии большие.
Рассматриваются любые способы пополнения рядов. Призыв, резервисты, наемники – все это комплексный процесс. Параллельно с этим в будущем может быть подана картинка, сколько этих резервистов есть у России для того, чтобы запугивать страны Балтии и так далее. Сейчас я не рассматривал бы это в какой-то другой парадигме,
– считает глава ЦПД.
Мобилизация в России: последние новости
Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, где Кремль "наскребет" мобилизованных. России становится все труднее набирать людей на войну, поэтому они идут на различные шаги, чтобы пополнять потери. Например, объявили круглогодичный призыв, а раньше он действовал весной и осенью. Таким образом вербуют население на контракты. В частности, должников, тех, у кого правонарушения, зеков, заробитчан и так далее.
Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил, как россияне набирают в армию мужчин с оккупированных территорий. Враг делает это медленно и осторожно. Оккупационная власть боится нелояльных мобилизованных среди украинцев, того, что часть из них может стать угрозой внутри российской армии. Поэтому запустить мобилизационные процессы "на полную скорость" не удается.
Редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин ответил, почему в России стало меньше заключенных в армии. Дело в том, что даже заключенные знают о состоянии дел в российской армии. В частности, до них доходит информация, что после подписания контракта, семья бойца совсем скоро получает "похоронку".