Что известно об атаке Кривого Рога 8 января?

Тревогу в Кривом Роге объявили в 16:56. Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Цель на Кривой Рог!

– писали военные.

В 17:01 председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город находится под атакой вражеской баллистики.

"Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы", – написал чиновник.