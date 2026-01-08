Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Вілкула та "СВОЇ.Кривий Ріг".
Що відомо про атаку Кривого Рогу 8 січня?
Тривогу у Кривому Розі оголосили о 16:56. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Ціль на Кривий Ріг!
– писали військові.
О 17:01 голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто перебуває під атакою ворожої балістики.
"Кривий Ріг. Балістична ракетна атака. Бережіть себе, можливі ще виходи", – написав посадовець.