Про це 24 Каналу розповів журналіст із Дніпра Олександр Чиж, зауваживши, що наразі в Дніпрі є певні проблеми з мобільним зв'язком. Була інформація, що 40% мереж мобільних операторів зараз працюють від акумуляторів та від генераторів. Деякі провайдери повністю вимкнені. Також надходили повідомлення, що найкритичніша ситуація зі зв'язком зараз у Нікополі.

Яка ситуація в Дніпрі після обстрілу?

Сам обстріл стався близько 21 – 22 вечора 7 січня. Фактично Дніпро повністю погасло. Все це схоже на ті блекаути, які були по Україні в 2023 році.

Вже були повідомлення від ДТЕК, що вдалося поновити світло для 2000 родин. Але, судячи з усього, у більшості мешканців ще не відновили електропостачання. Також в місті відновили водопостачання.

Нам не говорять, в який об'єкт влучили. Але бачимо наслідки. За день до вимкнень я бачив, як ворог намагався атакувати один об'єкт. Зрештою вони зруйнували одну школу, ще одну – пошкодили. Влучили по дитячому садку, а підстанція була цілою. І світло було. Але вчора влучили кудись, що фактично накрило всю область разом із Запоріжжям,

– зазначив журналіст.

Проблема в тому, що разом з електропостачанням подекуди зникає опалення. Адже багато де працюють електронасоси. Ситуація неприємна, але усі зрештою розраховують на енергетиків та працівників комунальних служб.

Обстріл Дніпра: коротко