Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Днепра Александр Чиж, отметив, что сейчас в Днепре есть определенные проблемы с мобильной связью. Была информация, что 40% сетей мобильных операторов сейчас работают от аккумуляторов и от генераторов. Некоторые провайдеры полностью отключены. Также поступали сообщения, что критическая ситуация со связью сейчас в Никополе.

Какая ситуация в Днепре после обстрела?

Сам обстрел произошел около 21 – 22 вечера 7 января. Фактически Днепр полностью погас. Все это похоже на те блэкауты, которые были по Украине в 2023 году.

Уже были сообщения от ДТЭК, что удалось восстановить свет для 2000 семей. Но, судя по всему, у большинства жителей еще не восстановили электроснабжение. Также в городе восстановили водоснабжение.

Нам не говорят, в какой объект попали. Но видим последствия. За день до отключений я видел, как враг пытался атаковать один объект. В итоге они разрушили одну школу, еще одну – повредили. Попали по детскому саду, а подстанция была целой. И свет был. Но вчера попали куда-то, что фактически накрыло всю область вместе с Запорожьем,

– отметил журналист.

Проблема в том, что вместе с электроснабжением кое-где исчезает отопление. Ведь много где работают электронасосы. Ситуация неприятная, но все в конце концов рассчитывают на энергетиков и работников коммунальных служб.

Обстрел Днепра: коротко