Невідомо, кого МО РФ "перемогло". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОТУ "Харків".
Міноборони Росії вигадало собі "перемогу" під Куп'янськом
Офіційний канал Міноборони Росії повідомив, що на Куп'янському напрямку було завдано удару по 16 механізованій бригаду ЗСУ.
Нюанс у тому, що такої бригади у ЗСУ не існує, тому кого "перемогло" Міністерство оборони Росії – невідомо.
Міністерство оборони РФ продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій отримує одну перемогу за іншою,
– іронічно зауважили в ОТУ "Харків".
Повідомлення Міноборони Росії / Скриншот
У Росії заявляли про "знищення десанту ГУР під Покровськом"
Російське командування заявило про знищення українського десанту в Покровську, але українська розвідка цю інформацію спростувала.
Джерела в українській розвідці в коментарі Суспільному наголосили, що інформація російського військового керівництва не відповідає дійсності. За їхніми словами, стабілізаційні заходи "у визначеному районі" Покровська тривають під керівництвом очільника Управління Кирила Буданова.