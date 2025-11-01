Невідомо, кого МО РФ "перемогло". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОТУ "Харків".

Міноборони Росії вигадало собі "перемогу" під Куп'янськом

Офіційний канал Міноборони Росії повідомив, що на Куп'янському напрямку було завдано удару по 16 механізованій бригаду ЗСУ.

Нюанс у тому, що такої бригади у ЗСУ не існує, тому кого "перемогло" Міністерство оборони Росії – невідомо.

Міністерство оборони РФ продовжує перебувати у віртуальній реальності, в якій отримує одну перемогу за іншою,

– іронічно зауважили в ОТУ "Харків".



Повідомлення Міноборони Росії / Скриншот

