Крім того, в ГУР запевнили, що операція у місті продовжується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як відреагувало ГУР на заяви Росії?

Спецпризначенці Головного управління розвідки діють у Покровську. Російське міноборони стверджувало, що там штурмові підрозділи нібито "продовжують знищувати оточені українські сили в районі залізничного вокзалу".

Джерела в українській розвідці в коментарі Суспільному наголосили, що інформація російського військового керівництва не відповідає дійсності. За їхніми словами, стабілізаційні заходи "у визначеному районі" Покровська тривають під керівництвом очільника Управління Кирила Буданова.

У ГУР назвали заяви росіян черговою пропагандою та відзначили, що це схоже на попередні вигадані повідомлення керівника російського генштабу Валерія Герасимова про нібито оточення та захоплення міста.

Яка ситуація на Донеччині?