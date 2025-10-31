Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського.

Що сказав Зеленський про Путіна та Покровськ?

За словами глави держави, Росія буде боротися за Добропілля та інші міста.

Путін каже, що він там поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться,

– висловився Зеленський.

Відповідно до доповіді Сирського, на ранок змін у Покровську немає. Росіяни є в місті, Сили оборони знищують їх, намагаючись зберегти власний особовий склад.

Ситуація в Покровську складна, там всі їхні сили. Ви знаєте, що там зосереджено 170 тисяч ворогів. Це дуже багато,

– додав президент.

Очільник СБУ Василь Малюк, який також був присутній на брифінгу, наголосив: слід подякувати Силам оборони, які працюють мегавіддано та мегапрофесійно.