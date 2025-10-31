Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті за 30 жовтня?

Аналітики ISW оновили ситуацію на фронті 30 жовтня. За їхніми даними, ЗСУ покращили позиції на півночі Сумщини. Геолокаційні записи підтверджують просування у Костянтинівці неподалік від державного кордону.

Також припускають, що українські війкові могли зайти до Кіндратівки. Бої тривають у прикордонних районах Сумщини та Курської області, зокрема біля Олексіївки.

На Харківщині російські окупанти продовжували штурми, але успіхів не мали. Російські джерела заявляли про нібито просування в межах Вовчанська та у бік Вільчі, однак аналітики не підтвердили це.

На Куп'янському напрямку ситуація аналогічна. Попри заяви російської сторони про нібито захоплення Садового та рух на південь від міста, аналітики не виявили змін.

Російські атаки зафіксовані поблизу Фиголівки, Піщаного, Кам'янки, Степової та Новоселівки. Геолокаційне відео, показує, як українські бійці ведуть вогонь по будівлі на окупованій частині Куп'янська.

Росіяни також намагалися наступати північніше Борової, поблизу Богуславки та Нововодяного, але успіхів не мали. Українські захисники водночас утримують позиції на Лиманському напрямку. В ISW підтверджують, що ЗСУ зберегли або покращили позиції біля Новоселівки.

У районі Костянтинівка – Дружківка українські військові утримують позиції або мали локальне просування. Російські джерела заявили про нібито захоплення Володимирівки, але аналітики не підтверджують це.

На Сіверському напрямку окупанти просунулись від Виїмки. Бої точилися поблизу Серебрянки, Переїзного та Званівки.

На Покровському напрямку противник просунувся вздовж залізничної лінії. Бої тривають у місті та навколо нього – біля Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Лисівки та інших населених пунктів.

На Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках ворог штурмував, але підтверджених змін лінії фронту немає. У районі Гуляйполя російські війська мали локальне просування до Красногірського.

Як передають фахівці, геозаписи свідчать про встановлення російського прапора в центральній частині Красногірського. Атаки тривають у бік Рибного, Привільного та Нововасилівського.

На заході Запоріжжя та на Херсонщині противник також намагався наступати, але без успіху.

Останні новини з фронту