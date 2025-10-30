Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш. За його словами, окупанти одягають цивільний одяг у прифронтових селах та намагаються пролізати диверсійними групами.
Яка ситуація в Покровську?
Як наголосив Отченаш, вже була ситуація, коли українські військові зайняли вигідні позиції, а росіяни у цивільному вийшли відкрили вогонь. Трапляються і такі моменти.
Інколи вони викрадають цивільні автівки та пробують прорватися далі. Вони лицемірно використовують одяг цивільних, а потім ще й розповідають, що Сили оборони знищують "мєсне насєлєніє". Це смішно, враховуючи те, що ми весь час жили тут. І тут раптом почали вбивати,
– сказав Отченаш.
Загалом ситуація в Покровську залишається досить складною. Силам оборони потрібне поповнення серед особового складу, щоб стримувати тут ворога. Окупанти застосовують буквально величезну кількість особового складу.
Сили оборони, зокрема й бригада "Рубіж", реально роблять все можливе і неможливе, щоб не давати ворогу просуватися далі. Знищуємо їх тут надзвичайно багато,
– підкреслив військовий.
