У вечірньому зверненні за 29 жовтня президент приділив окрему увагу подіям на фронті. Сьогодні він мав розмову із Головкомом і начальником Генштабу про обстановку на всіх напрямках, передає 24 Канал.

Де на фронті – найважче?

За словами глави держави, найскладніше зараз на Покровському напрямку. Тут ворог зосередив значне угруповання. Саме на цей напрямок припадає найбільша інтенсивність бойових дій.

Непросто і в Куп'янську. Десятки штурмових дій за добу відбувається також Олександрівському напрямку.

Нагадаємо, що Володимир Путін розповів про нібито оточення українських сил у Куп'янську та Покровську. У ЗСУ спростували заяви диктатора.

Також окупанти стверджують, що зайшли у Мирноград, що біля Покровська. Загарбники справді прорвалися на околиці міста, але в самому населеному пункті їх немає.

Зауважимо, що у Покровську точаться міські бої. Ситуація у місті складна, бо противник підтягує нову піхоту.

Що відбувається у Покровську?