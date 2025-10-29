У вечірньому зверненні за 29 жовтня президент приділив окрему увагу подіям на фронті. Сьогодні він мав розмову із Головкомом і начальником Генштабу про обстановку на всіх напрямках, передає 24 Канал.
Де на фронті – найважче?
За словами глави держави, найскладніше зараз на Покровському напрямку. Тут ворог зосередив значне угруповання. Саме на цей напрямок припадає найбільша інтенсивність бойових дій.
Непросто і в Куп'янську. Десятки штурмових дій за добу відбувається також Олександрівському напрямку.
Нагадаємо, що Володимир Путін розповів про нібито оточення українських сил у Куп'янську та Покровську. У ЗСУ спростували заяви диктатора.
Також окупанти стверджують, що зайшли у Мирноград, що біля Покровська. Загарбники справді прорвалися на околиці міста, але в самому населеному пункті їх немає.
Зауважимо, що у Покровську точаться міські бої. Ситуація у місті складна, бо противник підтягує нову піхоту.
Що відбувається у Покровську?
- За даними Financial Times, Володимир Путін наказав окупантам захопити Покровськ до середини листопада.
- Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що напрямок Покровська та Мирнограда важливий для Росії і з воєнної, і з політичної точки зору. За словами Романенка, оборона Покровська тримається на чотирьох напрямках: Північно-східний (Добропільський) – тут ЗСУ успішно відбивають атаки. Східний (біля Мирнограда) – ворог вже на околицях, але до Покровська не проходить. Південно-західний – найважчий, бої точаться в місті біля вокзалу. Західний – росіяни намагаються перерізати логістику оборонців.
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що частину агломерації вже взято в напівоточення, близько 50% міста – сіра зона.
- Окупанти заходять у Покровськ з південного сходу й уже зайняли Удачне й Котлине. За залізницею від Котлиного до вокзалу ворог просувається в напрямку центру, українські штурмовики і ГУР витісняють їх, але це не вирішує проблему. Росія підкидає додаткові сили й проводить регулярні штурми. Полковник Роман Світан вважає, що простим підсиленням гарнізонів проблему не вирішити – потрібна операція з залученням кількох корпусів, щоб розблокувати північний або південно-західний підходи (контроль Котлиного і Удачного).