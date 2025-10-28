У Кремлі не випадково саме зараз вчепились за це місто. Навіщо Путіну Покровські яка реальна ситуація там зараз ексклюзивно для 24 Каналу розібрали військовослужбовці та військові аналітики.

Дивіться також У Покровську бачимо до 200 "рускіх", це місто – головна ціль росіян, – Зеленський

Чотири напрямки біля Покровська

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що напрямок Покровська та Мирноградської агломерації завжди був пріоритетом для росіян не лише з воєнної точки зору, а й політичної.

Бої біля Покровська: дивитись на карті

Путін там ставить дедлайни: спочатку на середину жовтня, тепер на середину листопада. Попри це, ворог просувається повільно і зазнає великих втрат як у особовому складі, так і в бронетехніці. За оцінкою Романенка, оборону Покровського можна розділити на чотири основні напрямки.

На північно-східному , Добропільському, успішно діють наші підрозділи. Ворожий рейд у північну частину оточили та знищили. Бої тривають всередині міста, поступово коло звужується. Ворог намагається пробити логістику, але суттєвого успіху не має.

Східний напрямок, біля Мирнограда теж активний: окупанти заходять на околиці, але ЗСУ закривають підступи до самого Покровська.

Найважча ситуація зараз на південно-західній ділянці : бої йдуть безпосередньо в місті, біля залізничного вокзалу, де вже зайшли сотні ворогів. Ворог намагається наростити штурмові дії.

На західних підступах противник рухається на північ, прагнучи скоротити логістичний шлях наших оборонців, який ще залишається, приблизно 6 – 7 кілометрів.

При цьому наші війська ефективно працюють із дронами, підтримуючи оборону.

Фейки від росіян про Покровськ

Цікаво, що 26 жовтня російський президент спілкувався із начальником Генштабу Валерієм Герасимовим і зробив низку заяв щодо війни проти України. Герасимов доповів про нібито успіхи російської армії на кількох напрямках, зокрема в Покровську та Куп'янську, і стверджував, що в оточені десятки українських батальйонів.

За оцінкою начальника відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майора Тараса Березовця, російський диктатор знову охоплений параноєю – вперше з моменту заколоту Пригожина у 2023 році.

За інформацією з The Telegraph, Путін охоплений параноєю через страх нового заколоту після подій із Пригожиним у 2023 році. Через це Кремль поширює фейкові новини про "успіхи" російських військ, щоб відволікти увагу і демонструвати зовнішньому світу нібито просування на фронті.

Все це вказує на те, що у Путіна зараз чергове загострення, чергова серія параної, манії навколо того, що його збираються вбити, його збираються усунути. Через все це їм потрібно збивати такі настрої, повідомляючи псевдоновини про псевдопереможні досягнення російських окупаційних військ,

– зауважив майор.

Справді, ситуація там складна – велика присутність російських підрозділів і ДРГ, але Генштаб ЗСУ підтверджує, що українські війська контролюють ситуацію.

Березовець підкреслює, що під час війни неможливо розкривати конкретні позиції або дії підрозділів – це небезпечно для військових. Тому коментарі мають залишатися експертними та оптичними, показуючи загальний стан справ без розкриття деталей.

Покровськ як аргумент для переговорів

Саме після наради з начальником Генштабу Герасимовим Путін дав вказівку розпочати тотальний наступ на різних напрямках фронту, визначивши шість пріоритетних агломерацій, так вважає генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Найголовнішою є Покровсько-Мирноградська агломерація, там мета Росії – захопити місто і рухатися далі на Костянтинівку, щоб закріпити контроль над усією Донецькою областю.

Путіну конче потрібно сьогодні для аргументації на переговорних процесах на рівні робочих груп: США і Росія, тоді можливо, і Сі Цзіньпін, казати, що в нього є реальний успіх, тому що Трамп і його команда під час крайніх переговорів казали, що успіху у Путіна немає,

– переконаний генерал.

Російські війська зараз концентрують сили швидкого реагування, десантні підрозділи, морську піхоту для проникнення у місто, створюючи вогневі точки для обстрілів українських позицій і логістики.

Ворог намагається охопити Покровськ з півночі та півдня, формуючи "кліщі" навколо міста. Українські підрозділи в цих умовах виконують дуже складне завдання: утримують ключові позиції, зачищають місто, нейтралізують дрони і пускові установки ворога, щоб не допустити оточення.

Для цього українські сили залучають резерви, ведуть удари по флангах і тилових вогневих точках ворога, використовуючи системні артилерійські та ракетні засоби. Основна мета — не лише захист міста, а й забезпечення безпеки логістики для постачання боєприпасів, техніки та живої сили, щоб стримати наступ ворога та мінімізувати його можливості домінування на напрямку Покровськ – Мирноград, переконаний Маломуж.

Бої за Покровськ: останнє