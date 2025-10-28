В Кремле не случайно именно сейчас вцепились за этот город. Зачем Путину Путину Покровск и какая реальная ситуация там сейчас эксклюзивно для 24 Канала разобрали военнослужащие и военные аналитики.

Четыре направления возле Покровска

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что направление Покровска и Мирноградской агломерации всегда было приоритетом для россиян не только с военной точки зрения, но и политической.

Бои возле Покровска: смотреть на карте

Путин там ставит дедлайны: сначала на середину октября, теперь на середину ноября. Несмотря на это, враг продвигается медленно и несет большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. По оценке Романенко, оборону Покровского можно разделить на четыре основных направления.

На северо-восточном, Добропольском, успешно действуют наши подразделения. Вражеский рейд в северную часть окружили и уничтожили. Бои продолжаются внутри города, постепенно круг сужается. Враг пытается пробить логистику, но существенного успеха не имеет.

Восточное направление, у Мирнограда тоже активное: оккупанты заходят на окраины, но ВСУ закрывают подступы к самому Покровску.

Самая тяжелая ситуация сейчас на юго-западном участке: бои идут непосредственно в городе, возле железнодорожного вокзала, где уже зашли сотни врагов. Враг пытается нарастить штурмовые действия.

На западных подступах противник движется на север, стремясь сократить логистический путь наших защитников, который еще остается, примерно 6 – 7 километров.

При этом наши войска эффективно работают с дронами, поддерживая оборону.

Фейки от россиян о Покровске

Интересно, что 26 октября российский президент общался с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и сделал ряд заявлений о войне против Украины. Герасимов доложил о якобы успехах российской армии на нескольких направлениях, в частности в Покровске и Купянске, и утверждал, что в окружении десятки украинских батальонов.

По оценке начальника отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майора Тараса Березовца, российский диктатор снова охвачен паранойей – впервые с момента мятежа Пригожина в 2023 году.

По информации из The Telegraph, Путин охвачен паранойей из-за страха нового мятежа после событий с Пригожиным в 2023 году. Поэтому Кремль распространяет фейковые новости об "успехах" российских войск, чтобы отвлечь внимание и демонстрировать внешнему миру якобы продвижение на фронте.

Все это указывает на то, что у Путина сейчас очередное обострение, очередная серия паранойи, мании вокруг того, что его собираются убить, его собираются устранить. Из-за всего этого им нужно сбивать такие настроения, сообщая псевдоновости о псевдопобедных достижениях российских оккупационных войск,

– отметил майор.

Действительно, ситуация там сложная – большое присутствие российских подразделений и ДРГ, но Генштаб ВСУ подтверждает, что украинские войска контролируют ситуацию.

Березовец подчеркивает, что во время войны невозможно раскрывать конкретные позиции или действия подразделений – это опасно для военных. Поэтому комментарии должны оставаться экспертными и оптическими, показывая общее положение дел без раскрытия деталей.

Покровск как аргумент для переговоров

Именно после совещания с начальником Генштаба Герасимовым Путин дал указание начать тотальное наступление на разных направлениях фронта, определив шесть приоритетных агломераций, так считает генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Самой главной является Покровско-Мирноградская агломерация, там цель России – захватить город и двигаться дальше на Константиновку, чтобы закрепить контроль над всей Донецкой областью.

Путину очень нужно сегодня для аргументации на переговорных процессах на уровне рабочих групп: США и Россия, тогда возможно, и Си Цзиньпин, говорить, что у него есть реальный успех, потому что Трамп и его команда во время крайних переговоров говорили, что успеха у Путина нет,

– убежден генерал.

Российские войска сейчас концентрируют силы быстрого реагирования, десантные подразделения, морскую пехоту для проникновения в город, создавая огневые точки для обстрелов украинских позиций и логистики.

Враг пытается охватить Покровск с севера и юга, формируя "клещи" вокруг города. Украинские подразделения в этих условиях выполняют очень сложную задачу: удерживают ключевые позиции, зачищают город, нейтрализуют дроны и пусковые установки врага, чтобы не допустить окружения.

Для этого украинские силы привлекают резервы, ведут удары по флангам и тыловым огневым точкам врага, используя системные артиллерийские и ракетные средства. Основная цель – не только защита города, но и обеспечение безопасности логистики для поставки боеприпасов, техники и живой силы, чтобы сдержать наступление врага и минимизировать его возможности доминирования на направлении Покровск – Мирноград, убежден Маломуж.

