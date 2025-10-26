Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 октября во время эксклюзивного телефонного разговора с телеведущей ТСН Аллой Мазур, передает 24 Канал.

Как Зеленский прокомментировал информацию о якобы окружении ВСУ под Купянском и Покровском?

"Это полная ложь. И не первая", – подчеркнул Зеленский.

Он отметив, что подобные выдумки имеют целью посеять панику, а на этот раз – повлиять именно на США, создав иллюзию якобы побед России.

Зеленский подчеркнул, что получает самые актуальные данные непосредственно от Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, в течение последней недели интенсивность действий оккупантов возле Купянска и Покровска снизилась в полтора-два раза по сравнению с предыдущими периодами.

Президент заверил, что украинские военные держат ситуацию под полным контролем, а подобные российские сообщения являются лишь очередными дезинформационными попытками Кремля.

