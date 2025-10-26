Про це заявив президент України Володимир Зеленський 26 жовтня під час ексклюзивної телефонної розмови з телеведучою ТСН Аллою Мазур, передає 24 Канал.

Дивіться також Генштаб назвав, скільки російських військових перебувають у Покровську

Як Зеленський прокоментував інформацію про нібито оточення ЗСУ під Куп'янськом і Покровськом?

"Це повна брехня. І не перша", – наголосив Зеленський.

Він зазначивши, що подібні вигадки мають на меті посіяти паніку, а цього разу – вплинути саме на США, створивши ілюзію нібито перемог Росії.

Зеленський підкреслив, що отримує найактуальніші дані безпосередньо від Генерального штабу та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, протягом останнього тижня інтенсивність дій окупантів біля Куп’янська та Покровська знизилася в півтора-два рази порівняно з попередніми періодами.

Президент запевнив, що українські військові тримають ситуацію під повним контролем, а подібні російські повідомлення є лише черговими дезінформаційними спробами Кремля.

Головнокомандувач Сирський відвідав Покровський напрямок