Про це пише 24 Канал із посиланням на Угрупування військ "Схід".
Яка ситуація в Мирнограді?
Захисники України згадали про речника угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в телеефірі. Він заявив, що російським військовим вдалося прорватися на околиці Мирнограду на Покровському напрямку.
Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську,
– пояснили військові.
Бійці підкреслили, що ворог зараз не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.
Що відомо про ситуацію в Донецькій області?
До слова, Президент України заявляв, що російські окупанти хотіли окупувати Добропілля, проте ЗСУ зірвали ці наміри, завдавши ворогу значних втрат.
Путіну потрібно було Добропілля. І наші зробили правильно. Ми не знаємо, що зробили б "рускі", якби ми не провели Добропільську операцію. Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили, – сказав Зеленський.
У The Financial Times зазначили, що Володимир Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада 2025 року, активізувавши наступальні дії на сході України.