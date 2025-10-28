На цій ділянці фронту окупанти використовують не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
За словами Шаповалова, українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди. Проте використовувати окремі види озброєння складно через вуличні бої у місті. Ситуація на Покровському напрямку залишається досить складною.
Події на Покровському напрямку: коротко про головне
Президент Володимир Зеленський заявив, що Покровськ є головною ціллю росіян, і в місто проникли близько 200 окупантів. Він зазначив, що українські військові фіксують та знищують росіян за допомогою дронів.
Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін наказав захопити Покровськ до 15 листопада, щоб посилити переговорні позиції Росії. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу зазначив, що окупанти заходять з різних боків та намагаються охопити Покровськ "клешнями". Відбивати ці атаки досить складно, особливо, якщо враховувати обмежені ресурси та постійні атаки дронів.
Варто зауважити, що Покровськ до 2024 року був важливим транспортно-логістичним центром, і його втрата створила б серйозні труднощі для української армії, відкривши ворогові шлях на нові напрямки наступу.