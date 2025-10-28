На цій ділянці фронту окупанти використовують не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.

Дивіться також Путін злякався нового заколоту: як із цим пов'язаний Покровськ

Яка ситуація на Покровському напрямку?

За словами Шаповалова, українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди. Проте використовувати окремі види озброєння складно через вуличні бої у місті. Ситуація на Покровському напрямку залишається досить складною.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Події на Покровському напрямку: коротко про головне

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Покровськ є головною ціллю росіян, і в місто проникли близько 200 окупантів. Він зазначив, що українські військові фіксують та знищують росіян за допомогою дронів.

  • Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін наказав захопити Покровськ до 15 листопада, щоб посилити переговорні позиції Росії. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу зазначив, що окупанти заходять з різних боків та намагаються охопити Покровськ "клешнями". Відбивати ці атаки досить складно, особливо, якщо враховувати обмежені ресурси та постійні атаки дронів.

  • Варто зауважити, що Покровськ до 2024 року був важливим транспортно-логістичним центром, і його втрата створила б серйозні труднощі для української армії, відкривши ворогові шлях на нові напрямки наступу.