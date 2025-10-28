Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, агломерація Покровськ-Мирноград є пріоритетною для Росії. Також вони прагнуть дійти до Костянтинівки, щоб просунутися до головної цілі – захопити усю Донецьку область.

До теми Росіяни завили: як удар по Бєлгородській дамбі зірвав плани їхнього наступу на фронті

Що відбувається в Покровську?

Як наголосив Маломуж, ворог продовжує посилювати угруповання біля Покровська новими підрозділами та військовою технікою. Вже була інформація, що ворог хоче захопити Покровськ до середини листопада.

Путін неодноразово ставив різні дедлайни, які провалювалися. Але зараз там зосереджена величезна кількість живої сили ворога. Вони намагаються назбируватися в певних місцях, щоб потім йти на штурм.

Заходять з різних боків. Намагаються охопити Покровськ "клешнями". Відбивати ці атаки складно. Особливо, якщо враховувати обмежені ресурси та постійні атаки дронів. Доводиться і зачищати, і тримати "клешні". Також може бути удар з нашого боку по флангах окупантів. Це важливо, щоб нейтралізувати загрозу,

– сказав Маломуж.

Але найважливіше – нейтралізувати роботу ворожих безпілотників. Саме тоді ворог не зможе успішно діяти на цьому напрямку.

Яка ситуація в Покровську: дивіться карту бойових дій

Ситуація в Покровську: коротко