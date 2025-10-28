Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, агломерация Покровск-Мирноград является приоритетной для России. Также они стремятся дойти до Константиновки, чтобы продвинуться к главной цели – захватить всю Донецкую область.

К теме Россияне завыли: как удар по Белгородской дамбе сорвал планы их наступления на фронте

Что происходит в Покровске?

Как отметил Маломуж, враг продолжает усиливать группировку возле Покровска новыми подразделениями и военной техникой. Уже была информация, что враг хочет захватить Покровск до середины ноября.

Путин неоднократно ставил различные дедлайны, которые проваливались. Но сейчас там сосредоточено огромное количество живой силы врага. Они пытаются насобираться в определенных местах, чтобы потом идти на штурм.

Заходят с разных сторон. Пытаются охватить Покровск "клешнями". Отбивать эти атаки сложно. Особенно, если учитывать ограниченные ресурсы и постоянные атаки дронов. Приходится и зачищать, и держать "клешни". Также может быть удар с нашей стороны по флангам оккупантов. Это важно, чтобы нейтрализовать угрозу,

– сказал Маломуж.

Но самое важное – нейтрализовать работу вражеских беспилотников. Именно тогда враг не сможет успешно действовать на этом направлении.

Какая ситуация в Покровске: смотрите карту боевых действий

Ситуация в Покровске: кратко