Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка войск "Восток".
Какова ситуация в Мирнограде?
Защитники Украины вспомнили о спикере группировки войск "Восток" Григории Шаповале в телеэфире. Он заявил, что российским военным удалось прорваться на окраины Мирнограда на Покровском направлении.
Представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске,
– объяснили военные.
Бойцы подчеркнули, что враг сейчас не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.
Что известно о ситуации в Донецкой области?
К слову, Президент Украины заявлял, что российские оккупанты хотели оккупировать Доброполье, однако ВСУ сорвали эти намерения, нанеся врагу значительные потери.
Путину нужно было Доброполье. И наши сделали правильно. Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию. Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли, – сказал Зеленский.
В The Financial Times отметили, что Владимир Путин приказал захватить Покровск до середины ноября 2025 года, активизировав наступательные действия на востоке Украины.