Силы обороны также взяли немало оккупантов в плен. Об этом глава государства сообщил накануне во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

Что сказал Зеленский о потерях врага?

Президент отметил, что российские оккупационные войска несут потери на Покровском направлении и Доброполье. Только за 6 месяцев этого года ВСУ взяли в плен более 2000 российских солдат.

Путину нужно было Доброполье. И наши сделали правильно. Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию. Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли,

– сказал президент.

Потери россиян: последние новости