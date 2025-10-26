В частности защитникам удалось отбросить россиян у нескольких населенных пунктов, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что известно о продвижении украинских войск на фронте?

Согласно обновленным данным, Силы обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок в Донецкой области.

Кроме того, украинские военные заставили оккупантов отступить вблизи Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке.

Ситуация на линии разграничения в Донецкой области / Смотрите карту DeepState

В то же время враг смог продвинуться вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.

