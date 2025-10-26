Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья, однако добавив, что россияне скулят в своих пабликах относительно ситуации вблизи Степногорска, сигнализируя, что она крайне сложная.
ВСУ усиливают применение БпЛА
В районе Степногорска Запорожской области, как рассказал корреспондент, ВСУ усилили линию фронта дронами. Российские войска жалуются на то, что из-за такой насыщенности со стороны украинского войска БпЛА, возможности проводить там свои штурмовые действия практически нет.
"Их приспешники, которые уже там закрепились в руинах Степногорска и в южной части Приморского, пишут, что обеспечивают их всем необходимым через сбросы с дронов. Присылают свои беспилотники в один конец, чтобы сбросить им медикаменты, воду, еду", – озвучил корреспондент из Запорожья.
Он также рассказал, что россияне жалуются на то, что украинские военные следят за небом и обнаруживают откуда оккупанты запускают эти дроны и куда они летят. Как только им удается это зафиксировать, то бьют по ним дальнобойной артиллерией, минометами и ударными беспилотниками.
Вот такая там патовая ситуация, продолжаются интенсивные боевые действия. Видим, что все небо в дронах. Нелегко там и россиянам, и ВСУ. Относительно другого горячего направления – Малой Токмачки (на юго-восток от Орехова), где был эпический штурм на 26 единицах бронетехники и сгорело у врага 22 из них, там продолжаются бои,
– рассказал корреспондент из Запорожья.
Он уточнил, что некоторые российские пехотинцы просочились в это село, пытаются там закрепиться, а их оттуда выбивает 118-я ОМБр ВСУ.
Какова ситуация на Запорожском отрезке фронта:
- 20 октября СОУ отбили большой штурм врага на Ореховском направлении. Наступление россияне осуществляли на двух основных отрезках: на Малую Токмачку и на Новоандреевку, привлекая 11 ББМ, 1 танк, 10 мотоциклов, до 120 пехотинцев.
Украинские защитники открыли огонь и уничтожили и повредили немалое количество российской техники. Добраться до позиций ВСУ враг не смог.
- Согласно данным аналитического портала Deep State, было зафиксировано продвижение российских войск возле села Новогригорьевка и Степногорск Запорожской области. Сообщается, что в этой местности оккупанты активизировались.
- Россияне почти шесть месяцев готовились к проведению штурмов с привлечением военной техники на Запорожье, в том числе на Малую Токмачку. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан, отметив важность этого населенного пункта для врага, ведь он стремится приблизиться к высотам перед Запорожьем.