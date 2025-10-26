Про це в етері 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, однак додавши, що росіяни скиглять в своїх пабліках стосовно ситуації поблизу Степногірська, сигналізуючи, що вона вкрай складна.

ЗСУ посилюють застосування БпЛА

В районі Степногірська Запорізької області, як розповів кореспондент, ЗСУ посилили лінію фронту дронами. Російські війська жаліються на те, що через таку насиченість з боку українського війська БпЛА, змоги проводити там свої штурмові дії практично немає.

"Їхні посіпаки, які вже там закріпились в руїнах Степногірська і в південній частині Приморського, пишуть, що забезпечують їх всім необхідним через скиди з дронів. Надсилають свої безпілотники в один кінець, аби скинути їм медикаменти, воду, їжу", – озвучив кореспондент із Запоріжжя.

Де розташований Степногірськ: дивіться на карті

Він також розповів, що росіяни скаржаться на те, що українські військові стежать за небом і виявляють звідки окупанти запускають ці дрони й куди вони летять. Як тільки їм вдається це зафіксувати, то б’ють по них далекобійною артилерією, мінометами й ударними безпілотниками.

Ось така там патова ситуація, тривають інтенсивні бойові дії. Бачимо, що все небо в дронах. Нелегко там і росіянам, і ЗСУ. Стосовно іншого гарячого напрямку – Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова), де був епічний штурм на 26 одиницях бронетехніки й згоріло у ворога 22 з них, там тривають бої,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

Він уточнив, що деякі російські піхотинці просочилися в це село, намагаються там закріпитися, а їх звідти вибиває 118-та ОМБр ЗСУ.

Яка ситуація на Запорізькому відтинку фронту: