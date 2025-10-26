Про це в етері 24 Каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя, зазначивши, що в боротьбі за підключення АЕС, яка тривала майже місяць, росіяни програли.

Яка ситуація на ЗАЕС, що вдалося там виявити?

Ремонт знадобився на двох лініях електропередачі, одна з них пролягає через підконтрольну ЗСУ територію, інша частково через окуповану росіянами. Ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська" завершився, а от ремонтні роботи на лінії 330 кВ "Феросплавна" – ні, бо на відрізку, який контролює російська армія, цей процес триває повільно.

Кореспондент із Запоріжжя також розповів, що стало відомо про те, що машинні зали Запорізької АЕС переповнені російською броньованою технікою, тому росіяни не допускають туди представників МАГАТЕ.

Вони ховають там свою техніку, бо твердо впевнені, що туди від ЗСУ не прилетить, бо Україна не стріляє по своїй АЕС. Такі фото різними шляхами потрапляють до МАГАТЕ, думаю, що й ці також опиняться в них, хай подивляться,

– озвучив кореспондент.

Таким чином противник вирішив убезпечити свою техніку й базувати її саме в машзалах електростанції.

Чому ЗАЕС опинилася в блекауті та як виходила з нього?