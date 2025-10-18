Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ. З ним "конструктивно співпрацювали" українська та російська сторони.

Що відомо про ремонт біля ЗАЕС?

Після 4-тижневого відключення Запорізької АЕС від електроенергії на об'єкті розпочалися ремонтні роботи. Для цього там створили локальні зони "припинення вогню".

За словами Гроссі, для реалізації складного плану ремонту з МАГАТЕ "конструктивно співпрацювали" українська та російська сторони.

Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту,

Ремонт ліній електропередач на ЗАЕС / Фото МАГАТЕ

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив ексклюзивно в етері 24 Каналу, що ситуація, яка склалася на ЗАЕС, коли її живлення забезпечують резервні генератори, не призведе до ядерної катастрофи. Проте справжньою загрозою для об'єкта є наявність там некваліфікованого персоналу.

Що відбувається на ЗАЕС останнім часом?