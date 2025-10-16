Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови "Росатому" Олексія Ліхачова.

Чи дійсно росіяни зупинять бої?

Олексій Ліхачов заявив, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі "взяв на себе певні посередницькі функції". Він стверджує, що в переговорах, крім "Росатома", беруть участь МЗС Росії та міноборони.

За словами Ліхачова, запровадження так званого "режиму тиші" дозволило б провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередачі до Запорізької АЕС: одна з них розташована на захопленій росіянами території, а інша – на підконтрольній Україні території.

Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра (17 жовтня, – 24 Канал),

– зазначив російський посадовець.

На заяви російської сторони вже відреагували в українській владі. Як повідомив "РБК-Україна" один із посадовців, початок ремонтів на ЗАЕС відстрочується лише Росією, оскільки вона завдає ударів по станції, лініям та ремонтникам.

За його словами, Україна вже неодноразово давала сигнал про готовність приступити до ремонтних робіт. Однак наразі відновлення неможливе саме через обстріли країни-агресорки.

Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС?