Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови "Росатому" Олексія Ліхачова.
Чи дійсно росіяни зупинять бої?
Олексій Ліхачов заявив, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі "взяв на себе певні посередницькі функції". Він стверджує, що в переговорах, крім "Росатома", беруть участь МЗС Росії та міноборони.
За словами Ліхачова, запровадження так званого "режиму тиші" дозволило б провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередачі до Запорізької АЕС: одна з них розташована на захопленій росіянами території, а інша – на підконтрольній Україні території.
Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра (17 жовтня, – 24 Канал),
– зазначив російський посадовець.
На заяви російської сторони вже відреагували в українській владі. Як повідомив "РБК-Україна" один із посадовців, початок ремонтів на ЗАЕС відстрочується лише Росією, оскільки вона завдає ударів по станції, лініям та ремонтникам.
За його словами, Україна вже неодноразово давала сигнал про готовність приступити до ремонтних робіт. Однак наразі відновлення неможливе саме через обстріли країни-агресорки.
Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС?
Наприкінці вересня 2025 року росіяни вимкнули ЗАЕС від зв'язку з українською енергосистемою. Наразі станція перебуває без живлення, яке важливе для систем безпеки, та працює завдяки резервним дизельним електростанціям.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Росія навмисно розірвала з'єднання Запорізької АЕС з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі.
За словами глави МЗС, для припинення небезпечного блекауту Росія має негайно зупинити обстріли й дозволити відновлення ліній електропередач – Москва може зробити це будь-якої миті.