Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы "Росатома" Алексея Лихачева.
Действительно ли россияне остановят бои?
Алексей Лихачев заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "взял на себя определенные посреднические функции". Он утверждает, что в переговорах, кроме "Росатома", участвуют МИД России и минобороны.
По словам Лихачева, введение так называемого "режима тишины" позволило бы провести работы на двух поврежденных линиях электропередачи к Запорожской АЭС: одна из них расположена на захваченной россиянами территории, а другая – на подконтрольной Украине территории.
Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно очень предварительное, очень осторожное, и возможно, что такое решение будет реализовано уже завтра (17 октября, – 24 Канал),
– отметил российский чиновник.
На заявления российской стороны уже отреагировали в украинской власти. Как сообщил "РБК-Украина" один из чиновников, начало ремонтов на ЗАЭС отсрочивается только Россией, поскольку она наносит удары по станции, линиям и ремонтникам.
По его словам, Украина уже неоднократно давала сигнал о готовности приступить к ремонтным работам. Однако пока восстановление невозможно именно из-за обстрелов страны-агрессора.
Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?
В конце сентября 2025 года россияне отключили ЗАЭС от связи с украинской энергосистемой. Сейчас станция находится без питания, которое важно для систем безопасности, и работает благодаря резервным дизельным электростанциям.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно разорвала соединение Запорожской АЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети.
По словам главы МИД, для прекращения опасного блэкаута Россия должна немедленно остановить обстрелы и позволить восстановление линий электропередач – Москва может сделать это в любой момент.