Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы "Росатома" Алексея Лихачева.

Читайте также Могут окончательно аннексировать: что на самом деле происходит с ЗАЭС

Действительно ли россияне остановят бои?

Алексей Лихачев заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "взял на себя определенные посреднические функции". Он утверждает, что в переговорах, кроме "Росатома", участвуют МИД России и минобороны.

По словам Лихачева, введение так называемого "режима тишины" позволило бы провести работы на двух поврежденных линиях электропередачи к Запорожской АЭС: одна из них расположена на захваченной россиянами территории, а другая – на подконтрольной Украине территории.

Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно очень предварительное, очень осторожное, и возможно, что такое решение будет реализовано уже завтра (17 октября, – 24 Канал),

– отметил российский чиновник.

На заявления российской стороны уже отреагировали в украинской власти. Как сообщил "РБК-Украина" один из чиновников, начало ремонтов на ЗАЭС отсрочивается только Россией, поскольку она наносит удары по станции, линиям и ремонтникам.

По его словам, Украина уже неоднократно давала сигнал о готовности приступить к ремонтным работам. Однако пока восстановление невозможно именно из-за обстрелов страны-агрессора.

Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?