Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Сибига рассказал об угрозах для ЗАЭС

Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно разорвала соединение Запорожской АЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети.

По его словам, такого раньше не было в истории атомной энергетики.

Это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта. Несанкционированные действия российского "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом,

– подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что Москва пытается ввести в заблуждение МАГАТЭ и международное техническое и дипломатическое сообщество, перекладывая ответственность на других. На самом деле Россия сама атаковала и оккупировала мирный украинский атомный объект, разместила там свои войска и оружие, заминировала территорию и проводит технически неприемлемые эксперименты.

Дипломат подчеркнул, что для прекращения опасного блэкаута Россия должна немедленно остановить обстрелы и позволить восстановление линий электропередач. По его словам, Москва может сделать это в любой момент.

Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными,

– написал Андрей Сибига.

Министр также призвал МАГАТЭ усилить давление на Москву, чтобы та прекратила любые технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу – Украине.

Что сейчас происходит на Запорожской АЭС?