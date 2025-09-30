Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что происходит на ЗАЭС сейчас?

По словам президента, ситуация критическая. Авария продолжается седьмой день, чего раньше не было.

Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это представляет угрозу для всех.

"Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия", – акцентировал гарант.

Лидер Украины призвал мир не молчать.

Зеленский провел совещание с военными и с Минэнерго. И поручил Министерству энергетики Украины и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание мира к ситуации на ЗАЭС.