Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Что произошло на Запорожской АЭС?

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в официальном заявлении сообщил, что в районе Запорожской АЭС зафиксировано несколько серий входных и выходных обстрелов.

По данным агентства, два снаряда попали примерно в 1,25 километра от периметра станции.

Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения,

– говорится в публикации.

Чем чревата ситуация на ЗАЭС?