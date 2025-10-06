Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.
Что произошло на Запорожской АЭС?
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в официальном заявлении сообщил, что в районе Запорожской АЭС зафиксировано несколько серий входных и выходных обстрелов.
По данным агентства, два снаряда попали примерно в 1,25 километра от периметра станции.
Обстрелы увеличивают риски ядерной безопасности на ЗАЭС, которая уже почти две недели не имеет внешнего электроснабжения,
– говорится в публикации.
Чем чревата ситуация на ЗАЭС?
В результате российских обстрелов с 23 сентября Запорожская АЭС полностью отключена от внешнего электроснабжения. По словам Зеленского, она обесточена и работает только благодаря дизель-генераторам. Однако ни генераторы, ни сама станция не предназначены для продолжительной работы в таком режиме.
Президент уже провел совещание с военными и Минэнерго. Он поручил Министерству энергетики Украины и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание мира к ситуации в ЗАЭС.
По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, все указывает, что россияне сосредоточили усилия на переподключении станции к российской энергосистеме. Он также прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.