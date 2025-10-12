Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Сибіга розповів про загрози для ЗАЕС
Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно розірвала з'єднання Запорізької АЕС з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі.
За його словами, такого раніше не було в історії атомної енергетики.
Це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об'єкта. Несанкціоновані дії російського "Росатому" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом,
– підкреслив глава МЗС.
Сибіга зазначив, що Москва намагається ввести в оману МАГАТЕ та міжнародну технічну й дипломатичну спільноту, перекладаючи відповідальність на інших. Насправді ж Росія сама атакувала й окупувала мирний український атомний об'єкт, розмістила там свої війська та зброю, замінувала територію і проводить технічно неприйнятні експерименти.
Дипломат наголосив, що для припинення небезпечного блекауту Росія має негайно зупинити обстріли й дозволити відновлення ліній електропередач. За його словами, Москва може зробити це будь-якої миті.
Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними,
– написав Андрій Сибіга.
Міністр також закликав МАГАТЕ посилити тиск на Москву, щоб та припинила будь-які технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику – Україні.
Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС?
Внаслідок російських обстрілів з 23 вересня Запорізька АЕС повністю відключена від зовнішнього електропостачання. Наразі станція знеструмлена та працює лише завдяки дизель-генераторам.
1 жовтня МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на АЕС. Тоді агентство повідомляло, що поточних запасів пального вистачить на 10 днів.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 6 жовтня повідомив, що в районі Запорізької АЕС зафіксували кілька серій вхідних і вихідних обстрілів. За даними агентства, два снаряди влучили приблизно за 1,25 кілометра від периметра станції.