Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Читайте також Можуть остаточно анексувати: що насправді відбувається з ЗАЕС

Сибіга розповів про загрози для ЗАЕС

Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно розірвала з'єднання Запорізької АЕС з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі.

За його словами, такого раніше не було в історії атомної енергетики.

Це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об'єкта. Несанкціоновані дії російського "Росатому" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом,

– підкреслив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що Москва намагається ввести в оману МАГАТЕ та міжнародну технічну й дипломатичну спільноту, перекладаючи відповідальність на інших. Насправді ж Росія сама атакувала й окупувала мирний український атомний об'єкт, розмістила там свої війська та зброю, замінувала територію і проводить технічно неприйнятні експерименти.

Дипломат наголосив, що для припинення небезпечного блекауту Росія має негайно зупинити обстріли й дозволити відновлення ліній електропередач. За його словами, Москва може зробити це будь-якої миті.

Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними,

– написав Андрій Сибіга.

Міністр також закликав МАГАТЕ посилити тиск на Москву, щоб та припинила будь-які технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику – Україні.

Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС?