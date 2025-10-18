Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ. С ним "конструктивно сотрудничали" украинская и российская стороны.

Что известно о ремонте возле ЗАЭС?

После 4-недельного отключения Запорожской АЭС от электроэнергии на объекте начались ремонтные работы. Для этого там создали локальные зоны "прекращения огня".

По словам Гросси, для реализации сложного плана ремонта с МАГАТЭ "конструктивно сотрудничали" украинская и российская стороны.

Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защиты,

– говорится в сообщении агентства.



Ремонт линий электропередач на ЗАЭС / Фото МАГАТЭ

Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил эксклюзивно в эфире 24 Канала, что ситуация, которая сложилась на ЗАЭС, когда ее питание обеспечивают резервные генераторы, не приведет к ядерной катастрофе. Однако настоящей угрозой для объекта является наличие там неквалифицированного персонала.

Что происходит на ЗАЭС в последнее время?