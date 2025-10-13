Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу пояснив, чи загрожує Запорізькій АЕС через дії Росії витік ядерного палива та інші інциденти, що, імовірно, можуть призвести до катастрофи. Він також прокоментував реакцію МАГАТЕ на поведінку росіян.

Якою є нині ситуація на ЗАЕС?

Рябцев наголосив, що ситуація, що склалася на ЗАЕС, коли її живлення забезпечують резервні генератори, не призведе до ядерної катастрофи.

Там достатньо палива і дизель-генераторів для того, щоб забезпечити підтримання в нормальному режимі всіх об'єктів, які охолоджують реактори і зараз перебувають в стані холодного зупину,

– пояснив експерт з питань енергетики.

У такому режимі, за його словами, вони не потребують великої кількості енергії, тому зараз з 20 стаціонарних дизель-генераторів працює лише шість. Палива достатньо і на великий термін роботи цих дизель-генераторів.

Також не мають під собою підстав страшилки щодо можливого витоку ядерного палива.

Воно не може розплавитися, не може нікуди витекти, тому що воно не плавиться і не витікає. Тим більше, що воно не здатне витікати з реактора, така можливість не передбачена. Також на ЗАЕС не може відбутися вибух, тому що реактори перебувають в режимі холодної зупинки,

– підкреслив він.

Проте реальною загрозою фізичній безпеці Запорізької АЕС є наявність там некваліфікованого персоналу. І безумовні вимоги України та Генеральної конференції МАГАТЕ, як зазначив експерт з енергетики, мають бути виконані щодо виведення цього некваліфікованого персоналу із ЗАЕС та щодо повернення її під контроль відповідних органів державного нагляду (контролю) України.

Цієї думки дотримуються інспектори, які перебувають на Запорізькій АЕС, та керівництво МАГАТЕ. На жаль, окрім висловлення глибокого занепокоєння і закликів вивести російські війська з території ЗАЕС, демілітаризувати її, нічого не відбувається,

– відзначив Геннадій Рябцев.

При цьому жодних санкцій проти росіян, які є членами МАГАТЕ, не вжито. Вони, як наголосив експерт, навіть не виключені з керівних органів цієї організації та продовжують отримувати інформацію щодо деталей захисту атомних електростанцій, які перебувають на контрольованій Україною території.

Відповідно, на думку Рябцева, Україна має акцентувати свої вимоги саме на позбавленні Росії права щось вирішувати у МАГАТЕ чи мати право голосу щодо питань, які стосуються України. А також на позбавленні можливості російських представників МАГАТЕ отримувати будь-яку інформацію щодо подій, які відбуваються в Україні.

