Не забули у російській ЦВК згадати й про Україну. Кажуть, що цей "управлінський казус" свідчить про "відрижку "порядків", що панують у сусідній країні". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦВК Росії.

У якому завинив перед Росією колаборант Балицький?

Росіяни скаржаться, що 23 жовтня Балицький опублікував указ про звільнення члена виборчої комісії з правом вирішального голосу Галину Катющенко. ЦВК збирається "негайно оскаржити" це рішення через його "адміністративно-правову неспроможність".

Цей "указ" демонструє, крім відвертої конфронтації з Центральною виборчою комісією, зневагу пана Балицького до федерального законодавства, оскільки він не може не знати, що звільнення від обов'язків члена виборчої комісії, призначеного за поданням ЦВК Росії, знаходиться поза компетенцією губернатора. Це прерогатива ЦВК,

– бідкаються в установі.

Кажуть, навіть якби претензії до звільненої мали хоч якісь підстави, Балицький мав право тільки направити до ЦВК Росії прохання розглянути на правомірність звільнення.

"При цьому він мав би обґрунтувати це вагомими аргументами", – далі ведуть у російській ЦВК.

Але, як там стверджують, аргументів звільнення нема, є лише "незначні претензії щодо декларації", і вони мають "винятково характер технічних помилок".

Готуючи нишком цей "указ", пан Балицький навіть не спромігся повідомити ЦВК Росії про чергову свою авантюру, спрямовану фактично на дезорганізацію діяльності обласної виборчої комісії. Саме так ЦВК Росії розцінює його спробу незаконно усунути з посади Голову облвиборчкому Катющенко Галину Анатоліївну,

– також йдеться у заяві.

Та, схоже, це не єдиний випадок, коли Балицький потрапив у немилість окупантів. Стверджується, що раніше його "силою довелося змусити" виплатити багатомісячні борги із зарплати його співробітникам комісій, а ще окупанти запобігли спробі виселення облвиборчкому "буквально на вулицю" без надання будь-якого приміщення.

