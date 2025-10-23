Про це повідомила його матір Олена Сізікова "Кримській солідарності", передає 24 Канал. Красноярський крайовий суд скасував рішення про звільнення.

Що відомо про затримання Олександра Сізікова?

За словами матері, близько 23:00 до їхнього будинку під'їхало орієнтовно 20 осіб на автомобілях. Вони увірвалися та зачитали постанову "дізнавача МВС по Бахчисарайському району" Криму.

Якийсь лейтенант поліції написав заяву на Сашу. Його забрали. Я зібрала йому сумку, що встигла. Вони квапили, нервували, що ми довго збираємося,

– розповіла Олена.

Також під час обшуку вилучили два ноутбуки та всі телефони сім'ї.

Нагадаємо, 21 жовтня Красноярський крайовий суд скасував рішення про звільнення мусульманина Олександра Сізікова й постановив повернути його до в'язниці, задовольнивши клопотання прокуратури.

Довідка: За даними "Кримської солідарності", після ДТП у 2009 році Олександр Сізіков повністю втратив зір, а внаслідок іншого нещасного випадку йому видалили селезінку. Чоловік має безстрокову інвалідність I групи, а також хронічне захворювання шлунку та шийно-хребетного відділу.

У чому звинувачують Олександра Сізікова?