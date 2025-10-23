Об этом сообщила его мать Елена Сизикова "Крымской солидарности", передает 24 Канал. Красноярский краевой суд отменил решение об увольнении.

Что известно о задержании Александра Сизикова?

По словам матери, около 23:00 к их дому подъехало ориентировочно 20 человек на автомобилях. Они ворвались и зачитали постановление "дознавателя МВД по Бахчисарайскому району" Крыма.

Какой-то лейтенант полиции написал заявление на Сашу. Его забрали. Я собрала ему сумку, что успела. Они торопили, нервничали, что мы долго собираемся,

– рассказала Елена.

Также во время обыска изъяли два ноутбука и все телефоны семьи.

Напомним, 21 октября Красноярский краевой суд отменил решение об освобождении мусульманина Александра Сизикова и постановил вернуть его в тюрьму, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Справка: По данным "Крымской солидарности", после ДТП в 2009 году Александр Сизиков полностью потерял зрение, а в результате другого несчастного случая ему удалили селезенку. Мужчина имеет бессрочную инвалидность I группы, а также хроническое заболевание желудка и шейно-позвоночного отдела.

В чем обвиняют Александра Сизикова?