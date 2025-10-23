Об этом сообщила его мать Елена Сизикова "Крымской солидарности", передает 24 Канал. Красноярский краевой суд отменил решение об увольнении.
Что известно о задержании Александра Сизикова?
По словам матери, около 23:00 к их дому подъехало ориентировочно 20 человек на автомобилях. Они ворвались и зачитали постановление "дознавателя МВД по Бахчисарайскому району" Крыма.
Какой-то лейтенант полиции написал заявление на Сашу. Его забрали. Я собрала ему сумку, что успела. Они торопили, нервничали, что мы долго собираемся,
– рассказала Елена.
Также во время обыска изъяли два ноутбука и все телефоны семьи.
Напомним, 21 октября Красноярский краевой суд отменил решение об освобождении мусульманина Александра Сизикова и постановил вернуть его в тюрьму, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
Справка: По данным "Крымской солидарности", после ДТП в 2009 году Александр Сизиков полностью потерял зрение, а в результате другого несчастного случая ему удалили селезенку. Мужчина имеет бессрочную инвалидность I группы, а также хроническое заболевание желудка и шейно-позвоночного отдела.
В чем обвиняют Александра Сизикова?
- Во время массовых обысков в Крыму 7 июля 2020 года были задержаны семь человек – Исмета Ибрагимова, Зекирью Муратова, Вадима Бектемирова, Эмиля Зиядинова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайрединова и Александра Сизикова. Мужчин обвинили в причастности к признанной в России террористической исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир".
- В мае 2023 года Южный окружной военный суд назначил для Сизикова 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 в тюрьме. Мужчину с инвалидностью отправили в исправительную колонию строгого режима.
В мае 2025 года стало известно, что Минусинский городской суд Красноярского края освободил политзаключенного из-за болезни, после Сизиков вернулся в Крым.