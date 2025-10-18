Грач был самым известным коммунистом Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым. Реалии".
Что известно о Леониде Граче?
Оккупационные власти Крыма выразили соболезнования по поводу смерти Грача.
"Президиум Государственного Совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью крымского политического деятеля, председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 годы, почетного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича. Пусть светлая память о Леониде Ивановиче останется в сердцах близких, друзей и всех, кто его знал", – цитирует издание оккупантов.
На эти слова резко высказался глава Меджлиса крымскотатарского народа и бывший нардеп Украины Рефат Чубаров.
Ну что же, Леонид Грач отправился к своему другу Иосифу Кобзону. Ограничусь лишь словами, которые у нас говорят в случае, когда умерший не достоин доброго слова: "Ateşi bol olsun" ("Пусть горит в аду"),
– заявил он.
Грач в 1998 – 2002 годах возглавлял Верховную Раду полуострова, а в 2002 – 2012 был народным депутатом Украины. Кроме того, в 2011 – 2012 годах он был главой совета Коммунистической партии рабочих и крестьян.
А в феврале 2013 года Грач создал Коммунистическую марксистско-ленинскую партию Украины.
В феврале 2014 года он заявлял, что в Крыму не стоит вопрос пересмотра границ и полуостров останется в составе Украины. Но уже через 2 недели политик поддержал российский референдум.
В апреле того же года Грача назначили первым секретарем Крымского регионального отделения партии "Коммунисты России".
Его кандидатуру даже предлагали Путину на должность главы Республики Крым.
В "Крым. Реалии" отмечают, что Грача называли одним из главных инициаторов и организаторов референдума 1991 года в Крыму. Он был инициатором идеи проведения голосования об автономии.
