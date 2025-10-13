Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник армии США в отставке Джон Свит. Однако Украине придется накопить бронетанковые силы с артиллерией и личным составом, что будет сложной задачей.

Когда возможно наступление на Крым?

Джон Свит отметил, что контроль над Крымом крайне важен, в частности, потому что он дает возможность иметь влияние на Черное море. Украина планирует деоккупировать полуостров, но сначала для этого нужно создать условия. Сейчас наши защитники атакуют Крым, уничтожают вражеские системы ПВО.

Вероятно, мы снова будем видеть угрозы Керченскому мосту. Когда он рухнет, предполагаю, что мы станем свидетелями какого-то контрнаступления с целью повторного захвата Крыма. Украине придется накопить бронетанковые силы с артиллерией и личным составом. Это будет сложно в наше время с учетом спутниковых технологий и беспилотников,

– пояснил он.

По словам полковника армии США в отставке, неизвестно, будут ли ВСУ сначала действовать в Крыму, а затем на оккупированных территориях. Это тактическая ситуация, которая зависит от того, что происходит на земле, как война будет развиваться сегодня и в следующие 3 – 6 месяцев.

Что происходит в Крыму сейчас?