Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив полковник армії США у відставці Джон Світ. Проте Україні доведеться накопичити бронетанкові сили з артилерією та особовим складом, що буде складним завданням.

Коли можливий наступ на Крим?

Джон Світ зазначив, що контроль над Кримом вкрай важливий, зокрема, тому що він дає можливість мати вплив на Чорне море. України планує деокупувати півострів, але спочатку для цього потрібно створити умови. Зараз наші захисники атакують Крим, знищують ворожі системи ППО.

Ймовірно, ми знову будемо бачити загрози Керченському мосту. Коли він впаде, припускаю, що ми станемо свідками якогось контрнаступу з метою повторного захоплення Криму. Україні доведеться накопичити бронетанкові сили з артилерією та особовим складом. Це буде складно у наш час з урахуванням супутникових технологій та безпілотників,

– пояснив він.

За словами полковника армії США у відставці, невідомо, чи будуть ЗСУ спочатку діяти в Криму, а потім на окупованих територіях. Це тактична ситуація, яка залежить від того, що відбувається на землі, як війна буде розвиватися сьогодні та у наступні 3 – 6 місяців.

Що відбувається у Криму зараз?