Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцевий телеграм-канал "Кримський вітер".

Що пишуть про вибухи у Криму?

Жителі повідомили про гучний вибух у районі Сімферополя або Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Це могло бути влучання.

Місцеві телеграм-канали наголосили, що на Крим здійснили атаку безпілотниками. У регіоні пролунала серія потужних вибухів.

Один з очевидців пояснив, що бачив виліт ракети ППО з села Красновка. Після цього у хмарах пролунав вибух. Варто зазначити, що перед цим пропагандисти писали про ракетну небезпеку.

Втім, окупанти заявили, що в районі Качі до 20:00 нібито відбувається тренування розрахунків ППДО із застосуванням різних видів зброї.

Коли в Криму також було гучно?

  • Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. Унаслідок ударів там спалахнула масштабна пожежа.

  • Зранку того ж дня вибухи чули біля аеродромів "Бельбек", "Кача" та "Саки". Офіційної інформації про причини вибухів не було, але місцеві жителі зазначили, що це було не схоже на роботу російської ППО.

  • До слова, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що Сили оборони України "прорідили" кілька важливих радіолокаційних зон на півострові. Це дає більше можливостей для маневру під час ударів по Криму.

  • За його словами, Україна здатна звільнити Крим від російських окупантів. Але для цього має збігтися багато різних факторів.