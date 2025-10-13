Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный телеграмм-канал "Крымский ветер".

Что пишут о взрывах в Крыму?

Жители сообщили о громком взрыве в районе Симферополя или Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Это могло быть попадание.

Местные телеграмм-каналы отметили, что на Крым совершили атаку беспилотниками. В регионе прозвучала серия мощных взрывов.

Один из очевидцев объяснил, что видел вылет ракеты ПВО из села Красновка. После этого в облаках раздался взрыв. Стоит отметить, что перед этим пропагандисты писали о ракетной опасности.

Впрочем, оккупанты заявили, что в районе Качи до 20:00 якобы происходит тренировка расчетов ППДО с применением различных видов оружия.

