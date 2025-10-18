Грач був найвідомішим комуністом Криму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Крим. Реалії".

Що відомо про Леоніда Грача?

Окупаційна влада Криму висловила співчуття з приводу смерті Грача.

"Президія Державної Ради Республіки Крим висловлює глибокі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною смертю кримського політичного діяча, голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з 1998 по 2002 роки, почесного громадянина міста-героя Керчі Грача Леоніда Івановича. Нехай світла пам'ять про Леоніда Івановича залишиться в серцях близьких, друзів та всіх, хто його знав", – цитує видання окупантів.

На ці слова різко висловився глава Меджлісу кримськотатарського народу та колишній нардеп України Рефат Чубаров.

Ну що ж, Леонід Грач вирушив до свого друга Йосипа Кобзона. Обмежуся лише словами, які у нас говорять у випадку, коли померлий не гідний доброго слова: "Ateşi bol olsun" ("Нехай горить у пеклі"),

– заявив він.

Грач у 1998 – 2002 роках очолював Верховну Раду півострова, а у 2002 – 2012 був народним депутатом України. Окрім того у 2011 – 2012 роках він був главою ради Комуністичної партії робітників та селян.

А у лютому 2013 року Грач створив Комуністичну марксистсько-ленінську партію України.

У лютому 2014 року він заявляв, що у Криму не постає питання перегляду кордонів і що півострів залишиться у складі України. Але уже через 2 тижні політик підтримав російський референдум.

У квітні того ж року Грача призначили першим секретарем Кримського регіонального відділення партії "Комуністи Росії".

Його кандидатуру навіть пропонували Путіну на посаду глави Республіки Крим.

У "Крим. Реалії" зауважують, що Грача називали одним із головних ініціаторів та організаторів референдуму 1991 року в Криму. Він був ініціатором ідеї проведення голосування про автономію.

