Не забыли в российской ЦИК вспомнить и об Украине. Говорят, что этот "управленческий казус" свидетельствует об "отрыжке "порядков", царящих в соседней стране". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦИК России.

Смотрите также Все благодаря Путину: это самый глубокий кризис в регионах за десятилетия

В чем провинился перед Россией коллаборационист Балицкий?

Россияне жалуются, что 23 октября Балицкий опубликовал указ об увольнении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Галину Катющенко. ЦИК собирается "немедленно обжаловать" это решение из-за его "административно-правовой несостоятельности".

Этот "указ" демонстрирует, кроме откровенной конфронтации с Центральной избирательной комиссией, пренебрежение господина Балицкого к федеральному законодательству, поскольку он не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК России, находится вне компетенции губернатора. Это прерогатива ЦИК,

– жалуются в учреждении.

Говорят, даже если бы претензии к уволенной имели хоть какие-то основания, Балицкий имел право только направить в ЦИК России просьбу рассмотреть на правомерность увольнения.

"При этом он должен был бы обосновать это весомыми аргументами", – дальше ведут в российской ЦИК.

Но, как там утверждают, аргументов увольнения нет, есть только "незначительные претензии по декларации", и они имеют "исключительно характер технических ошибок".

Готовя втихаря этот "указ", господин Балицкий даже не смог сообщить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленную фактически на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии. Именно так ЦИК России расценивает его попытку незаконно отстранить от должности Председателя облизбиркома Катющенко Галину Анатольевну,

– также говорится в заявлении.

И, похоже, это не единственный случай, когда Балицкий попал в немилость оккупантов. Утверждается, что ранее его "силой пришлось заставить" выплатить многомесячные долги по зарплате его сотрудникам комиссий, а еще оккупанты предотвратили попытку выселения облизбиркома "буквально на улицу" без предоставления какого-либо помещения.

Произвол России на оккупированных территориях