Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".
Що Росія робить з дітьми на окупованих територіях?
У фільмі Kyiv Independent ідеться про реалії окупованих територій. Він недаремно називається "Гра, в яку воюють діти" – Росія часто називає свої мілітарні заходи воєнними іграми.
Я відчуваю гордість, що треба марширувати, треба йти за своїми дідами. Вони боролися за батьківщину. Якщо що, то й ми боротимемося за батьківщину,
– так на камеру росіянам говорив маленький хлопчик.
Тим учням, які відмовлялися брати участь у грі "Зарніца", могли знижувати оцінки з предметів. Часом їх навіть забирали з уроків, щоб учитися збирати та розбирати автомат.
Одна з дівчат, яка пройшла такі військові табори, пригадує: коли відпрацьовували бойові дії, було дуже страшно. Кілька разів вона непритомніла, але до неї підходили з нашатирним спиртом і змушували бігти з автоматом далі.
Інструктори військово-патріотичного центру "Воїн", які брали участь у війні проти України, проводили військовий вишкіл для дітей. Їх навчали керувати дронами, копати окопи, користуватися гранатами та зброєю. Журналісти Kyiv Independent встановили імена тих, хто керує цією мілітаристською системою – і готує українських дітей до війни, яка, за задумом Росії, не має закінчення,
– мовиться в матеріалі.
Як росіяни мілітаризують дітей: дивіться повне відео розслідування Kyiv Independent
Боєць ССО, з яким поговорило медіа, стверджує: під час гри "Зарниця" діти виглядають як сучасні воїни регулярного підрозділу. Вони мають сучасну форму, зокрема британський мультикам. І потроху "звикають до такої поведінки, бути готовим виконувати такі завдання".
Центр "Воїн" створили у 2022 році за дорученням Путіна. Журналісти Kyiv Independent ідентифікували 25 інструкторів центру, які безпосередньо проводили вишколи для українських дітей у Волгограді.
Хто причетний до мілітаризації дітей на ТОТ:
- Віктор Водолацький – керівник наглядової ради центру "Воїн". Він депутат державної думи Росії, має медаль за "звільнення Криму та Севастополя". Важливо, що з початком повномасштабної війни їздив на Схід України, де перевіряв роботу окупаційної влади і закликав знищувати Збройні сили України.
- Андранік Гаспарян – керівник центру "Воїн". Цей встиг повоювати у Чечні, Сирії та в Криму. Його підлеглі з перших днів повномасштабки захоплювали Південь і мають заочні підозри від українських правоохоронців за воєнні злочини. Серед них побиття, викрадення і вбивства цивільних, імітація розстрілів, зґвалтування неповнолітньої дівчини.
- Ігор Воробйов керує філіалом центру "Воїн" у Волгоградській області. 20 років працював в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСИН). Добровільно пішов воювати проти України в 2022-му, брав участь у боях за Мар'їнку.
- Єгор Соков – колишній боєць ПВК "Вагнера", брав участь у боях за окуповані Соледар і Попасну. Сокову дали орден "За мужність", а також зірку за військові заслуги від Центральноафриканської Республіки.
Важливо, що в центрі "Воїн" є й інструктори з окупованих територій, як-от Анатолій Юшко з Донецька. Доля Юшка показова.
"Він був школярем, коли Росія почала війну у 2014 році. Юшко пройшов через мілітаризацію та перевиховання, був учасником російської молодіжної військово-патріотичної "Юнармії". А в 19 пішов добровільно на війну та захоплював Запорізьку область. Після демобілізації почав навчати дітей у центрі "Воїн", – пишуть ЗМІ.
Росія послідовно зомбує дітей
У 2024 році мовилося, що центр "Воїн" відкрили в Приазовському технічному державному університеті в Маріуполі. Центр активно просувають на окупованих територіях, говорив в ефірі 24 Каналу Петро Андрющенко.
А в березні 2025 року юристка Катерина Рашевська в колонці для 24 Каналу наводила аргументи на користь того, що Путін готується до нової війни. І робить це саме за рахунок дітей і підлітків.