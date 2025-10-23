Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

Що Росія робить з дітьми на окупованих територіях?

У фільмі Kyiv Independent ідеться про реалії окупованих територій. Він недаремно називається "Гра, в яку воюють діти" – Росія часто називає свої мілітарні заходи воєнними іграми.

Я відчуваю гордість, що треба марширувати, треба йти за своїми дідами. Вони боролися за батьківщину. Якщо що, то й ми боротимемося за батьківщину,

– так на камеру росіянам говорив маленький хлопчик.

Тим учням, які відмовлялися брати участь у грі "Зарніца", могли знижувати оцінки з предметів. Часом їх навіть забирали з уроків, щоб учитися збирати та розбирати автомат.

Одна з дівчат, яка пройшла такі військові табори, пригадує: коли відпрацьовували бойові дії, було дуже страшно. Кілька разів вона непритомніла, але до неї підходили з нашатирним спиртом і змушували бігти з автоматом далі.

Інструктори військово-патріотичного центру "Воїн", які брали участь у війні проти України, проводили військовий вишкіл для дітей. Їх навчали керувати дронами, копати окопи, користуватися гранатами та зброєю. Журналісти Kyiv Independent встановили імена тих, хто керує цією мілітаристською системою – і готує українських дітей до війни, яка, за задумом Росії, не має закінчення,

– мовиться в матеріалі.

Як росіяни мілітаризують дітей: дивіться повне відео розслідування Kyiv Independent

Боєць ССО, з яким поговорило медіа, стверджує: під час гри "Зарниця" діти виглядають як сучасні воїни регулярного підрозділу. Вони мають сучасну форму, зокрема британський мультикам. І потроху "звикають до такої поведінки, бути готовим виконувати такі завдання".

Центр "Воїн" створили у 2022 році за дорученням Путіна. Журналісти Kyiv Independent ідентифікували 25 інструкторів центру, які безпосередньо проводили вишколи для українських дітей у Волгограді.

Хто причетний до мілітаризації дітей на ТОТ:

Віктор Водолацький – керівник наглядової ради центру "Воїн". Він депутат державної думи Росії, має медаль за "звільнення Криму та Севастополя". Важливо, що з початком повномасштабної війни їздив на Схід України, де перевіряв роботу окупаційної влади і закликав знищувати Збройні сили України.

Андранік Гаспарян – керівник центру "Воїн". Цей встиг повоювати у Чечні, Сирії та в Криму. Його підлеглі з перших днів повномасштабки захоплювали Південь і мають заочні підозри від українських правоохоронців за воєнні злочини. Серед них побиття, викрадення і вбивства цивільних, імітація розстрілів, зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Ігор Воробйов керує філіалом центру "Воїн" у Волгоградській області. 20 років працював в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСИН). Добровільно пішов воювати проти України в 2022-му, брав участь у боях за Мар'їнку.

Єгор Соков – колишній боєць ПВК "Вагнера", брав участь у боях за окуповані Соледар і Попасну. Сокову дали орден "За мужність", а також зірку за військові заслуги від Центральноафриканської Республіки.

Важливо, що в центрі "Воїн" є й інструктори з окупованих територій, як-от Анатолій Юшко з Донецька. Доля Юшка показова.

"Він був школярем, коли Росія почала війну у 2014 році. Юшко пройшов через мілітаризацію та перевиховання, був учасником російської молодіжної військово-патріотичної "Юнармії". А в 19 пішов добровільно на війну та захоплював Запорізьку область. Після демобілізації почав навчати дітей у центрі "Воїн", – пишуть ЗМІ.

Росія послідовно зомбує дітей